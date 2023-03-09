Здоровье 09 марта 2023, 14:07 Врач Максим Новиков рассказал, как недосып влияет на развитие болезни Альцгеймера

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Хронический недосып снижает концентрацию и внимание и может провоцировать развитие болезни Альцгеймера. Об этом РИАМО рассказал врач-сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков.

Он отметил, что сон необходим человеку для того, чтобы очистить организм от продуктов жизнедеятельности нейронов, которые скапливаются в течение дня. Если же время для отдыха недостаточно, «уборка» будет некачественной.

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«Если процесс очищения будет недостаточным, то эти продукты жизнедеятельности скапливаются изо дня в день, из месяца в месяц, и со временем это может способствовать развитию болезни Альцгеймера, которая связана с накоплением в головном мозге белка», — отметил Максим Новиков.

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Кроме того, люди с недосыпом становятся раздражительными и уставшими. А это может привести к депрессии и другим психическим заболеваниям.

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