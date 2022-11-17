17 ноября 2022, 18:10
Врач Макарова рассказала, в какое время лучше пить кофе
Врач Макарова посоветовала не употреблять кофе натощак
Многие люди задаются вопросом о том, в какое время лучше пить кофе. Консультант по коррекции веса и пищевому поведению, нутрициолог Анна Макарова дала советы по этому поводу. Об этом сообщили aif.ru.
Специалист пояснила, что для людей, у которых нет проблем со здоровьем, противопоказаний во времени употребления кофе нет. Однако тем, кто страдает язвенной болезнью желудка, повышенной кислотностью желудочного сока и синдромом раздраженного кишечника, лучше не пить данный напиток на голодный желудок, написал «Царьград».
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«Для них кофе натощак противопоказан, особенно эспрессо», — пояснила медик.
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