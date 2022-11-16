Здоровье 16 ноября 2022, 22:05 Врач Макарова рассказала, кому стоит отказаться от творога Врач Макарова посоветовала не употреблять творог людям с непереносимость лактозы

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Творог является очень полезным молочным продуктом. В его составе содержится большое количество белка. Однако употреблять этот продукт стоит не всем. Такой информацией поделилась нутрициолог Анна Макарова. Об этом сообщили aif.ru.

Специалист пояснила, что от употребления творога стоит отказаться людям, которые страдают от непереносимости лактозы. При употреблении слишком большой порции они могут столкнуться с плохим самочувствием. Также не стоит есть этот продукт при аллергии на молочку.

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С осторожностью стоит употреблять творог людям с сахарным диабетом, так как им необходимо следить за гликемическим индексом блюда.

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А тем, кто страдает от болезни почек, важно следить за общим уровнем белка в рационе, написало utro.ru.

Макарова рассказала также, как выбрать качественный творог. Она посоветовала обращать внимание на жирность и повышенное содержание соли. Лучше всего выбирать продукт, в котором процент жирности составляет от двух до пяти %. При этом эксперт посоветовала употреблять этот продукт не чаще одного раза в день.