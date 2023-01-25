Здоровье 25 января 2023, 13:23 Врач Майкл Бол рассказал о полезных привычках, которые могут навредить

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Часто в погоне за пользой люди перегибают палку и в итоге наносят вред своему организму. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на американского врача Майкла Бола.

По его словам, во всем хорошая мера. В противном случае результат будет прямо противоположный ожидаемому. Как подчеркнули «Дни.ру», чрезмерное увлечение бегом может привести к проблемам с сердцем, а из-за неправильной обуви бывает грибок и деформация стопы. Полный отказ от углеводов приведет к нехватке необходимых веществ, а слишком частое умывание уничтожит защитный слой кожи.

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Кроме того, не стоит носить корсеты для осанки без согласования с врачом. Также злоупотребление солнцезащитными кремами мешает витамину D проникать в организм в достаточном количестве.