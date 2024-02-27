Здоровье 27 февраля 2024, 17:03 Врач Махмудова: у потерявшего сознание человека важно проверить дыхание

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Ситуация, когда человек потерял сознание на улице, требует правильных действий. В первую очередь нужно проверить дыхание пострадавшего, сообщила врач-терапевт Ойсана Махмудова в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, для этого необходимо приблизить ухо к носу и рту человека, параллельно наблюдая за движением грудной клетки. Если дыхание пострадавшего сохраняется и нет признаков травмы, то его следует положить на бок лицом вниз.

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Если же дыхание остановилось из-за нарушений кровообращения, то в таком случае при наличии соответствующих навыков необходимо приступить к сердечно-легочной реанимации, отметила Махмудова.