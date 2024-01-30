Здоровье 30 января 2024, 10:45 Врач Магомедова: геомагнитные бури увеличивают риск развития онкологических заболеваний

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Мощные вспышки на Солнце и геомагнитные бури негативно сказываются на здоровье человека и могут повысить риски развития опухолевых заболеваний. Об этом сообщила врач-онколог Хамис Магомедова в беседе с Life.

По словам специалиста, повышенный уровень радиации может серьезно навредить пилотам и космонавтам, которые находятся в области высокой геологической широты. Для защиты здоровья в период вспышек на Солнце стоит избегать долгого пребывания на открытом воздухе.

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Кроме того, во время геомагнитных бурь следует придерживаться сбалансированного питания и есть побольше овощей, фруктов и морепродуктов, отметила Магомедова.