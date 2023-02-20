Здоровье 20 февраля 2023, 16:39 Врач Магаяева перечислила признаки болезней щитовидной железы Врач Магаяева: апатия и раздражительность являются признаками болезней щитовидки freepik

Читать 360tv в

Врач клиники МЕДСИ Люаза Магаяева в разговоре с изданием Life рассказала, какие признаки указывают на болезни щитовидной железы. По ее словам, сухость кожи, а также быстрая утомляемость могут говорить о наличии гипотиреоза.

На эту болезнь также могут указывать апатия, заторможенность, выпадение волос, нарушение менструации, отеки. При гипотиреозе, по словам медика, человек испытывает нехватку гормонов щитовидной железы.

Реклама

Для тиреотоксикоза, когда щитовидная железа испытывает избыток гормонов, характерны раздражительность, плаксивость, тревожность, учащение пульса, снижение веса.

Реклама

«При появлении каких-либо из перечисленных клинических проявлений и симптомов необходимо посетить эндокринолога для определения рационального объема обследования», — сказала Магаяева.

Если человек ощущает ком в горле и при этом у него незначительно повышена температура — это также повод показаться специалисту, резюмировала врач.