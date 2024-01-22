Здоровье 22 января 2024, 18:37 Врач Мафи: большая часть препаратов для лечения простуды бесполезна

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Простудные заболевания нельзя вылечить какими-либо средствами, большая часть препаратов для ее терапии бесполезна. Об этом рассказал врач-терапевт Джон Мафи, сообщил сайт Very Well Health.

По словам специалиста, лекарствами можно лишь облегчить симптомы болезни. В этом также помогут и нефармакологические методы лечения. Так, увлажнители воздуха справятся с заложенностью носа, а мед уменьшит боль в горле. И лучше всего при появлении признаков простуды обращаться к врачам, сообщил «ФедералПресс».

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«Например, я никогда не посоветую пожилым пациентам сбивать температуру ибупрофеном, так как он вреден при заболеваниях сердца и почек», — отметил Мафи.