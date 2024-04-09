09 апреля 2024, 12:50
Врач Лысенко рассказала, что реже страдают от гиповитаминоза физически активные люди
Врачи сейчас почти не ставят диагноз авитаминоз, потому что он предполагает полное отсутствие в организме витаминов. Об этом ОТР рассказала главврач Городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.
Она объяснила, что сейчас при недостатке полезных веществ говорят о гиповитаминозе. Однако, чтобы его избежать, мало лишь сбалансированно питаться. Также крайне важно иметь регулярную физическую активность.
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«Если бы мы больше ели при нашей гиподинамии, я думаю, что мы начали бы страдать от ожирения и всех вытекающих от этого заболеваний», — отметила врач.
По ее словам, о недостатке витаминов говорят многие симптомы, в частности головные боли по утрам и шум в ушах.
Врачи
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