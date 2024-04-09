Здоровье 09 апреля 2024, 12:55 Врач Лысенко посоветовала женщинам после 45 лет проводить исследование плотности костей

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После 40-45 лет женщинам необходимо делать денситометрию — исследование плотности костей. Об этом ОТР рассказала главный врач Городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.

По ее словам, благодаря данному исследованию можно предупредить остеопороз. При первых его признаках специалист назначит терапию. Однако эксперт предостерегла от самостоятельного приема витаминных и минеральных комплексов, которые, по ее мнению, нужно приравнять к лекарствам.

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«Хочу напомнить, что любые витаминные препараты — это лекарственные средства, и не нужно их принимать без рекомендации врача. Лучше пропишите себе прогулку на свежем воздухе, которую нельзя упаковать ни в одну таблетку», — рассказала Лысенко.

Она добавила, что регулярная физическая активность помогает сохранить баланс микроэлементов в организме.

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