Здоровье 15 марта 2023, 12:35 Врач Львовская рассказала о причинах боли в сердце

Читать 360tv в

Болевые ощущения и чувство сдавленности в области груди могут возникать из-за поражений в каком-либо органе грудной клетки. Об этом рассказала кардиолог, ревматолог, кандидат медицинских наук Виктория Львовская в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, частыми причинами боли являются межреберная невралгия и нарушения в грудном отделе позвоночника.

Реклама

Также неприятные ощущения в области сердца могут появиться из-за проблем с пищеводом и поджелудочной железой, добавила врач.

Реклама