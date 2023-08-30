Здоровье 30 августа 2023, 17:54 Врач Лушникова посоветовала есть орехи для снижения риска развития болезни Альцгеймера

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Орехи способны снижать риск развития болезни Альцгеймера. Такой информацией поделилась диетолог-терапевт Ольга Лушникова. Об этом сообщил LIFE.

Специалист пояснила, что орехи благоприятно сказываются на липидном профиле. Они снижают уровень плохого холестерина и повышают «уровень» хорошего. Также орехи уменьшают риск атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.

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Они улучшают состояние кожи, волос и ногтей, а также благотворно влияют на половую функцию мужчин и женщин.