Врач Лушникова объяснила, из-за чего может произойти гормональный сбой

Врач-диетолог Ольга Лушникова в разговоре с Lenta.ru назвала неочевидные симптомы гормонального сбоя в организме. По ее словам, сыпь на теле и повышение жирности кожи головы могут указывать на повышенный тестостерон.

Частые мигрени, перепады настроения, ярко выраженный предменструальный синдром, раздражительность, плаксивость и тревога, красный румянец на лице также могут сообщать о дисбалансе гормональной системы.

«Все это в совокупности должен посмотреть специалист, гинеколог. Это только первые звоночки», — сказала Лушникова.

Врач добавила, что если с менструальным циклом возникают какие-то проблемы, то явно в организме что-то пошло не так.

«Менструации становятся более обильные, или наоборот, мажущие. Изменение характера и количества менструальных выделений всегда является значимым симптомом, что что-то пошло не так», — отметила диетолог.

При обнаружении тех или иных подобных симптомов стоит сразу же обратиться к гинекологу, который составит перечень необходимых анализов, поскольку гормоны нужно сдавать в определенный день цикла, заключила Лушникова.