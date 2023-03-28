Здоровье 28 марта 2023, 23:05 Врач Лупач рассказала, как побороть метеочувствительность Врач Лупач посоветовала метеозависимым людям лучше питаться и хорошо спать

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Людям, которые страдают от метеозависимости, необходимо наладить режим питания и сна. Таким мнением поделилась врач-терапевт клиники «МЕДСИ на Полянке» Анна Лупач, сообщил Life.

Чтобы держать свое состояние под контролем, важно записывать все изменения самочувствия, которые связаны с погодой.

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При существенной смене метеоусловий лучше оставаться дома. Кроме того, в случае назначения стоит принимать лекарственные препараты. Также важно пить больше воды, спать по меньшей мере шесть-восемь часов в сутки и избегать стрессовых ситуаций.