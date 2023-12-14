Здоровье 14 декабря 2023, 11:57 Врач Луньков посоветовал отказаться от сладких алкогольных напитков

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Сладкий газированный алкоголь быстрее опьяняет, поэтому от его употребления стоит отказаться. Об этом сообщил врач-нарколог Алексей Луньков в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, сахар в таких напитках повышает уровень глюкозы в крови. Всасывание алкоголя повышается в разы, опьянение наступает быстрее даже после малоградусного шампанского.

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«Сладкие алкогольные напитки нужно вообще исключить из употребления!» — отметил врач.