Здоровье 22 декабря 2023, 13:39 Врач Луньков посоветовал отдавать предпочтение белому сухому вину

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При выборе алкогольных напитков к праздникам стоит обратить внимание на белое сухое вино. Красное даже в естественном виде содержит вредные вещества, сообщил врач Алексей Луньков в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, примеси в естественном виде могут перерабатываться гораздо тяжелее, поскольку это дополнительная нагрузка на печень. Качество напитка зависит от того, насколько эти примеси для человека тяжелы в качестве биохимической обработки.

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«Считается, что самый лучший напиток — чистый этиловый спирт, освобожденный от всех примесей. Но пить его никто не будет в чистом виде», — отметил врач.