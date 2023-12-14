14 декабря 2023, 13:04
Врач Луньков порекомендовал пить не более 300 миллилитров глинтвейна в день
В глинтвейне содержится меньше алкоголя, чем в обычном вине. В день можно пить не более 300 миллилитров согревающего напитка, сообщил врач-нарколог Алексей Луньков в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, этого объема будет достаточно, чтобы согреться и получить необходимое эмоциональное подкрепление.
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При термической обработке вина часть спирта испаряется. Пряный напиток с корицей поможет расширить сосуды и даст ощущение тепла в мороз, отметил Луньков.
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