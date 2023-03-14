Здоровье 14 марта 2023, 19:04 Врач Луиза Автандилян рассказала о модных стоматологических тенденциях

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Красивая улыбка стала неотъемлемым атрибутом современного человека, и россияне готовы на многое, чтобы добиться идеальных зубов. Об этом «ФедералПресс» рассказала врач-стоматолог, предприниматель, основательница Smilestudio Луиза Автандилян.

По ее словам, многие сейчас прибегают к помощи элайнеров. Это своего рода прозрачная капа для исправления прикуса. Также жители России стали регулярно проходить гигиенические процедуры у стоматолога, в частности ультразвуковую чистку зубов.

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Не выходит из моды отбеливание. Причем сейчас выбор делают в пользу естественного цвета зубов. Кроме того, россияне продолжают добиваться идеальной улыбки с помощью виниров. Это довольно дорогой метод, но благодаря ему можно получить безукоризненный результат.

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Наконец, не теряют своей популярности брекеты. Это по-прежнему одно из самых востребованных средств в погоне за ровными зубами.

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