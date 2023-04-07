Здоровье 07 апреля 2023, 14:21 Врач Лубенников: регулярная интимная близость после 50 лет положительно влияет на здоровье

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Регулярные сексульные отношения между партнерами после 50 лет способствуют поддержанию здоровья и выработке гормонов счастья. Об этом сообщил уролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, после длительного сексуального воздержания в этом возрасте у мужчин могут появиться сбои в работе половых желез.

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Как сообщило Nation News, чем старше человек, тем сложнее ему вернуться к нормальному ритму интимной жизни, поэтому таких долгих воздержаний лучше всего избегать.