Здоровье 04 июля 2023, 13:04 Врач Лозко посоветовала заранее подготовить организм к смене климата перед отпуском

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При планировании путешествия россиянам следует позаботиться о своем здоровье и заранее подготовить организм к смене климата. Об этом сообщила врач-аллерголог Наталья Лозко сайту «Мир 24».

По словам специалиста, первые дни на курорте лучше всего провести в тени. Чтобы избежать кишечных инфекций, местные традиционные блюда и экзотическую еду следует вводить в рацион постепенно.

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Врач также порекомендовала перед путешествием планово посетить стоматолога, дерматолога и гастроэнтеролога.