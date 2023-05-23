Здоровье 23 мая 2023, 16:20 Врач Ловкин рассказал, чем опасны магнитные бури для сердечников Врач Ловкин: при магнитных бурях увеличивается риск инсультов и инфарктов

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При магнитных бурях риск инсультов и инфарктов у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями увеличивается более чем в 10 раз. Об этом в разговоре с телеканалом «Звезда» сказал врач-гастроэнтеролог терапевтического отделения стационара Егорьевской ЦРБ Всеволод Ловкин.

Ранее СМИ сообщали, что во вторник, 23 мая, ожидается магнитная буря.

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«Болезни обостряются, производились неоднократные исследования — частота инфарктов миокрада в эти дни возрастает в 13-15 раз. Лицам, имеющим сопутствующие заболевания, необходимо в эти дни быть более осторожными, не забывать о приеме лекарств», — добавил медик.

Во время магнитных бурь некоторые люди могут страдать бессонницей и перепадами настроения. Ловкин порекомендовал отказаться от тяжелых физических нагрузок и периодически измерять давление.