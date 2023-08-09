Здоровье 09 августа 2023, 19:36 Врач Лосев заявил, что зубы могут крошиться из-за ночного скрежетания

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Чаще всего зубы начинают крошиться из-за кариеса. Однако существуют и другие неочевидные причины. Такой информацией поделился главный врач клиники «Мегастом» Владимир Лосев. Об этом сообщило издание LIFE.

По словам специалиста, крошение зубов может происходить из-за бруксизма — ночного скрежетания.

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Среди других причин он также выделил неправильный прикус. Из-за него может страдать височно-нижнечелюстной сустав, который приводит к постепенному разрушению зубов. Они начинают крошиться, скалываться и стираться.