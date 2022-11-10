Здоровье 10 ноября 2022, 13:29 Врач Лосев заявил, что образовавшиеся в полости рта флегмоны могут привести к летальному исходу

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Главный врач клиники «Мегастом» Владимир Лосев в разговоре с Life рассказал, что воспаление десен (гингивит) и пародонтит являются одними из самых опасных заболеваний полости рта.

Не менее опасными, по словам медика, является и так называемые флегмоны — острые гнойные воспаления мягких тканей. Они могут привести к летальному исходу.

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«Основной причиной появления флегмон в полости рта является невылеченный кариес, который в свою очередь ведет к смерти зуба, гибели пульпы (нерва)», — сообщил специалист.

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Такой зуб может стать причиной воспалительного процесса, затрагивающего не только полость рта, но и лицо, шею, уши. Медик отметил, что при хирургическом лечении пациентов гной устраняется при помощи разрезов на шее и в области щек.