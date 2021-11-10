Врач Лосев дал советы по поиску личного стоматолога

Врач клиники «Мегастом» Владимир Лосев рассказал, как правильно подойти к поиску «своего» стоматолога. Медик отметил, что в первую очередь можно поискать хорошего специалиста по рекомендациям друзей и знакомых, передала «Вечерняя Москва».

Отобрав лучших, необходимо ознакомиться с квалификацией врача. Также следует узнать о его опыте работы и специализации. Чем больше у врача опыта, тем лучше для вас.

Кроме того, Лосев призвал не игнорировать свои эмоции во время общения со специалистом. Если разговор протекает доброжелательно, и вы при этом чувствуете себя комфортно, значит этот стоматолог вам подходит.

Также медик порекомендовал не бояться задавать волнующие вопросы. По ответам специалиста можно понять, действительно ли он заинтересован в результатах лечения, как он и его команда реагируют на чрезвычайные ситуации, а также проводит ли он гигиену зубов после лечения.