Врач-лор ответил, что произойдет, если таракан заползет в ухо

Ситуация с заползанием таракана в ухо человека является совсем не редкой, как принято считать. Об этом «360» рассказал врач-лор Дмитрий Суббота.

По словам медика, от таракана в ухе невозможно заразиться какими-то заболеваниями. Также не стоит опасаться, что таракан отложит личинки. Само насекомое, как и продукты его жизнедеятельности, вымываются из ушной раковины водой.

Также он заявил, что встречаются ситуации, когда в ухе появляются опарыши — личинки мух.

«Опасна ситуация, если в ухо залез клещ и присосался к ушной перепонке, это неприятно и травматично», — рассказал врач.

Суббота рассказал, как избавить квартиру от тараканов, посоветовал использовать борную кислоту.

«Тараканы любят влажность и бумагу, следовательно, нужен хороший ремонт в квартире, без протекающих труб и старых обоев», — рассказал медик.

Ранее Telegram-канал «Мослента» сообщил, что московские врачи вытащили из уха пациентки таракана. Она жаловалась на продолжительную боль в ухе.