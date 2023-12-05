Здоровье 05 декабря 2023, 12:47 Врач Лопатин: промывание носа необходимо для лечения и профилактики болезней органа и околоносовых пазух

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Врач-оториноларинголог Андрей Лопатин в беседе с изданием Gazetametro рассказал о пользе промывания носа, указав на то, что эта процедура крайне полезна при лечении и профилактике болезней органа и околоносовых пазух.

Как написало Utro.ru, промывание подразумевает ввод в каждую ноздрю около 100 миллилитров 1% солевого раствора. Он вымывает микробы, аллергены, пыль и прочие неприятные элементы для слизистой.

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Медик отметил, что температура раствора должна соответствовать температуре тела. Проверить ее можно, опустив палец внутрь. На все промывание должно уйти от 200 до 240 миллилитров раствора.