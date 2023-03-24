Здоровье 24 марта 2023, 13:55 Врач Ломова рассказала, какие продукты полезны для печени Врач Ломова посоветовала употреблять говядину для здоровья печени Unsplash

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Еда оказывает серьезное влияние на организм человека. Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Валерия Ломова рассказала, какие продукты стоит добавить в рацион, чтобы улучшить здоровье печени. Об этом сообщила «Мослента».

«Ежедневный рацион каждого здорового человека должен содержать свежие овощи, фрукты, ягоды, большое количество зелени, цельнозерновые крупы, семечки, орехи и рыбу», — подчеркнула медик.

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При этом поддержать здоровье печени можно употребляя говядину, телятину, курицу и индейку. Кроме того, не стоит отказываться от кефира, йогурта, ряженки, сыра, творога и сливочного масла.

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Употреблять пищу человек должен не реже четырех-пяти раз в день. Есть много еды за один прием не стоит, лучше сократить размер порции. Для здоровья крайне важно пить достаточно воды. Ломова посоветовала выпивать не меньше полутора литров ежедневно.

И пищу, и воду лучше потреблять теплыми, чтобы избежать спазмов желчевыводящих путей, написал «ФедералПресс».