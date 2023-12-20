Здоровье 20 декабря 2023, 18:20 Врач Ломова рассказала, что алкогольные коктейли, содержащие консерванты, наиболее опасны для печени

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Алкогольные коктейли, содержащие в своем составе множество сахара и консервантов, среди других напитков представляют наибольшую опасность для печени. Об этом «Газете.ru» сообщила врача-гастроэнтеролог Валерия Ломовая.

Например, сахар в алкогольных коктейлях откладывается в печени в виде жира и вызывает стеатоз. Шампанское вредно за счет газа, который ускоряет опьянение и запускает процессы гниения в кишечнике, написала Neva.Today.

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Людям, часто употребляющим алкоголь, следует помнить, что он повреждает гепатоциты и провоцирует развитие фиброза и цирроза, добавила медик.