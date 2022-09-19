Врач Логинова заявила, что травмирование родинки способно вызвать онкологию | 360°

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Врач Логинова заявила, что травмирование родинки способно вызвать онкологию

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Травмирование родинки при неправильном обращении может спровоцировать онкологию. Как правильно с ней обращаться, рассказала врач дерматовенеролог Видновской РКБ Минздрава МО Ольга Логинова. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Врач пояснила, что травмирование родинки в первый раз не способно привести к опасным последствиям. Она посоветовала обработать травму перекисью водорода и спиртовой салфеткой.

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«Четкой взаимосвязи между однократной травмой родинок и раком нет, другое дело, если это происходит регулярно. Но лучше этого, конечно, не допускать и сразу обратиться к врачу для диагностики образования», — пояснила Логинова.

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Медик посоветовала мужчинам быть более аккуратными при бритье. Если родинка постоянно травмируется, важно обратиться к дерматологу. Женщинам же стоит обращать внимание на проведение процедуры лазерной эпиляции. Перед этим необходимо закрасить родинки специальным карандашом.

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