Здоровье 14 декабря 2022, 03:08 Врач Логина рассказала, появится ли вакцина от всех видов аллергии Врач Логина заявила, что невозможно создать лекарство от всех видов аллергии

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Создать универсальную вакцину, которая поможет от всех видов аллергии, невозможно. Такой информацией поделилась аллерголог Надежда Логина. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Медик пояснила, что аллергическую реакцию на животных провоцирует не только шерсть. Раздражителями для организма могут стать в том числе перхоть, моча и белок половых желез. По этой причине невозможно разработать универсальное средство для борьбы с аллергией.

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А вот от пищевой аллергии разработать лекарство невозможно в принципе, так как пищевые продукты содержат много общих белковых аминокислот. Реакцию организма вызывают сразу несколько веществ в совокупности.

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