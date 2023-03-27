27 марта 2023, 18:04
Врач Логина рассказала, можно ли самим себе назначать иммуномодуляторы
Врач Логина: иммуномодуляторы назначаются исключительно врачом-иммунологом
Любые лекарственные препараты, в том числе иммуномодуляторы, можно принимать только по назначению врача, поскольку могут быть побочные действия. Об этом «ФедералПресс» сообщила иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
Врач объяснила, что иммуномодуляторы имеют специфическое воздействие на определенные звенья иммунитета.
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«Иммуномодуляторы — это особые препараты, которые корректируют, восстанавливают дефекты нарушения иммунитета. Это очень серьезные препараты», — сказала Логина.
Врачи не назначают пациенту иммуномодуляторы даже при наличии отклонений в лабораторных исследованиях, особенно, когда у человека не выявлено клинических иммунодефицитных проявлений.
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