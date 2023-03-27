Здоровье 27 марта 2023, 18:04 Врач Логина рассказала, можно ли самим себе назначать иммуномодуляторы Врач Логина: иммуномодуляторы назначаются исключительно врачом-иммунологом

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Любые лекарственные препараты, в том числе иммуномодуляторы, можно принимать только по назначению врача, поскольку могут быть побочные действия. Об этом «ФедералПресс» сообщила иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

Врач объяснила, что иммуномодуляторы имеют специфическое воздействие на определенные звенья иммунитета.

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«Иммуномодуляторы — это особые препараты, которые корректируют, восстанавливают дефекты нарушения иммунитета. Это очень серьезные препараты», — сказала Логина.

Врачи не назначают пациенту иммуномодуляторы даже при наличии отклонений в лабораторных исследованиях, особенно, когда у человека не выявлено клинических иммунодефицитных проявлений.