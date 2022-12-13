Здоровье 13 декабря 2022, 14:39 Врач Логина рассказала как лечиться, если человек заболел свиным гриппом Врач Логина: вакцина от коронавируса не может защитить от свиного гриппа

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Вакцина от коронавируса не может защитить человека от свиного гриппа или других респираторных инфекций. Об этом в разговоре с «ФедералПресс» сообщила врач иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

Медик отметила, что человек, который переболел коронавирусом, будет тяжело переносить свиной грипп. Здесь важно вовремя выявить заболевание и сразу же обращаться за помощью к доктору.

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«Вирусные инфекции могут сопровождаться различными осложнениями, требующими своевременной диагностики, поэтому при заболевании сразу нужно обратиться к врачу», — резюмировала Логина.

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