Врач Логина предупредила о тяжелых формах аллергии на холод

Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина рассказала, что в зимний период у людей с нарушенным иммунитетом может возникать холодовая аллергия. О том, в чем состоит особенность этого заболевания и как лечить его тяжелую форму, сообщила радиостанция Sputnik.

«В последние годы при нарушении иммунитета аллергические реакции у людей все чаще возникают не только на внешние аллергены, но и на некоторые белки, которые находятся внутри организма. Одними из них являются (холодовые, — ред.) агглютинины, так называемые холодовые белки, которые вырабатываются организмом во время охлаждения и осуществляют процесс терморегуляции», — отметила она.

На начальных стадиях аллергии у людей начинает проявляться сухость кожи, иногда бывают покраснения, зуд, жжения. При тяжелых формах могут возникнуть волдыри, сопровождающиеся сильным жжением, зудом, отеками.

Среди методов лечения холодовой аллергии врач назвала аутолимфоцитотерапию, когда лечение проводится собственными иммунными клетками. Лимфоциты выделяют из небольшого количества венозной крови пациента и в возрастающих дозах вводят подкожно. В большинстве случаев таким методом можно добиться полного выздоровления, заключила специалист.