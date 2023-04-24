Здоровье 24 апреля 2023, 18:36 Врач Логина посоветовала носить головные уборы, чтобы защититься от пыльцы

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С приходом весны у многих людей обостряется аллергия. Иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, как защитить себя от пыльцы. Об этом сообщила Neva.Today.

Специалист посоветовала не допускать попадания пыльцы в организм. Для этого стоит носить одежду с длинными рукавами, а также головной убор. По возвращении домой нужно принять душ и вымыть волосы. Помещение Логина посоветовала проветривать по вечерам.

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Из рациона стоит исключить персики, яблоки, груши, сырую морковь и орехи. Также лучше воздержаться от употребления цитрусовых, томатов, кабачков и патиссонов.