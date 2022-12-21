Здоровье 21 декабря 2022, 14:50 Врач Логина объяснила проявление аллергии на цитрусовые Врач Логина: аллергия на цитрусовые возникает из-за непереносимости пыльцы полыни

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Аллергия на цитрусовые возникает из-за непереносимости пыльцы полыни. Об этом «ФедералПресс» сообщила врач-аллерголог Надежда Логина.

По словам медика, даже самые малые дозы пыльцы могут вызвать непереносимость.

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«Отличительной ее чертой является то, что даже самые маленькие дозы могут вызвать реакцию», — сказала врач.

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Что же касается детей, медик уточнила, что в их организме достаточно ферментов, которые расщепляют пищевые продукты, однако функции ЖКТ еще не сформированы так, как у взрослых. Нерасщепленные пищевые продукты могут играть роль сильных аллергенов, резюмировала Логина.