21 декабря 2022, 14:50
Врач Логина объяснила проявление аллергии на цитрусовые
Врач Логина: аллергия на цитрусовые возникает из-за непереносимости пыльцы полыни
Аллергия на цитрусовые возникает из-за непереносимости пыльцы полыни. Об этом «ФедералПресс» сообщила врач-аллерголог Надежда Логина.
По словам медика, даже самые малые дозы пыльцы могут вызвать непереносимость.
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«Отличительной ее чертой является то, что даже самые маленькие дозы могут вызвать реакцию», — сказала врач.
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Что же касается детей, медик уточнила, что в их организме достаточно ферментов, которые расщепляют пищевые продукты, однако функции ЖКТ еще не сформированы так, как у взрослых. Нерасщепленные пищевые продукты могут играть роль сильных аллергенов, резюмировала Логина.
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