Врач Логина назвала аутолимфоцитотерапию эффективным средством от аллергии

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, что аллергию можно вылечить при помощи аллергенспецифической иммунной терапии или аутолимфоцитотерапии. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

По данным РИА ФАН, первая представляет из себя лечение аллерговакцинами.

«Они представляют собой маленькие дозы пыльцы и при длительном введении этих вакцин формируется устойчивость к пыльцевым аллергенам», — пояснила Логина.

Этот способ не помогает при пищевой аллергии. Аутолимфоцитотерапия заключается в лечении лимфоцитами из крови самого пациента. Они вводятся подкожно, и это работает в том числе и при аллергии на продукты, а не только на цветение.