Здоровье 18 апреля 2023, 15:26 Врач Лобастов порекомендовал авиапутешественникам надевать перед полетом компрессионные чулки

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Кандидат медицинских наук, доцент кафедры общей хирургии и лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Пирогова Кирилл Лобастов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» порекомендовал авиапутешественникам надевать перед полетом компрессионные чулки.

Врач отметил, что при перелете дольше четырех часов повышается риск развития тромбоза.

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«Компрессия, компрессионные гольфы. Если никогда не было проблем с венами, то можно самостоятельно первый класс компрессионного гольфа использовать», — сказал хирург.

По словам Лобастова, от хронических заболеваний вен страдают примерно 85% населения.