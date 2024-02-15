15 февраля 2024, 14:19
Врач Люкманов: постоянный прием анальгетиков приведет к абузусной головной боли
Абузусная головная боль может развиться на фоне постоянного применения обезболивающих препаратов при наличии мигрени. Об этом сообщил врач-невролог Роман Люкманов в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, потенциально опасными являются анальгетики, триптаны, опиоиды и нестероидные противовоспалительные препараты.
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При этом значительную роль в развитии заболевания играют регулярность приема таблеток и дозировки. Так, регулярное использование больших дозировок быстрее приведет к формированию абузуса, чем прием таблеток в небольших количествах, отметил Люкманов.
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