Здоровье 10 января 2023, 15:27 Врач Людмила Клочко рассказала, для кого опасен подогрев сидений

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Зимой подогрев сидений в машине становится для многих водителей спасением, но далеко не всем можно его использовать. Об этом «Известиям» рассказала врач-терапевт ООО «Инвитро-Ростов-на-Дону» Людмила Клочко.

Дело в том, что подогрев сидений может негативно сказаться на женском и мужском здоровье. Эта функция провоцирует развитие различных заболеваний.

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«У мужчин — воспаление предстательной железы, перегрев яичек, что приводит к бесплодию. У женщин возможно воспаление придатков, а если есть новообразования в области малого таза, то это может привести к онкологическим заболеваниям», — рассказала Людмила Клочко.

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Специалист также не рекомендует включать на максимум печку. Оптимальная температура в машине — это 20-22 градуса. Более высокая — снижает реакцию водителя, вызывает сухость слизистых и глаз.