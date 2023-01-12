Здоровье 12 января 2023, 14:51 Врач Любовь Дроздова дала советы, как вернуть здоровый сон после праздников Врач Любовь Дроздова: важно исключать физическую активность и еду за три часа до сна

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Новогодние праздники — это всегда стресс для организма человека, особенно сложно после них восстановить режим и вернуть здоровый сон. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на сетевое издание sovainfo.ru.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова рассказала, что сон влияет не только на физическое состояние человека, но и на эмоциональное. Поэтому важно, чтобы процесс отдыха происходил правильно. Потому что даже в этот момент человек может испытывать стресс, что приводит к нарушению чередования фаз сна.

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Поэтому врач советует соблюдать режим, спать по семь-девять часов, исключать физическую активность и еду за три часа до сна. А в кровати не смотреть в экран мобильного.

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Кроме того, стоит питаться более сбалансировано, а также включить в рацион шпинат, курицу и сыр. Также очень полезны прогулки перед сном и проветривания спальни.