28 ноября 2023, 16:25
Врач Литвиненко рассказал, что боль при ушибе после падения терпимее, чем при переломе
Отличие ушиба от перелома можно оценить по боли, которая появляется после падения на льду. Об этом изданию NEWS.ru сообщил врач травматолог-ортопед Андрей Литвиненко.
Медик рассказал, что при переломе или вывихе человек не сможет сгибать ушибленную конечность.
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«При всех таких травмах основной ведущий симптом — это боль. Чем сильнее был удар, тем сильнее будет боль. Таким образом, при ушибе боль будет не сильной, терпимой, а при переломе кости — наоборот», — добавил Литвиненко.
Врачи
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