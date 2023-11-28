Здоровье 28 ноября 2023, 16:25 Врач Литвиненко рассказал, что боль при ушибе после падения терпимее, чем при переломе

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Отличие ушиба от перелома можно оценить по боли, которая появляется после падения на льду. Об этом изданию NEWS.ru сообщил врач травматолог-ортопед Андрей Литвиненко.

Медик рассказал, что при переломе или вывихе человек не сможет сгибать ушибленную конечность.

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«При всех таких травмах основной ведущий симптом — это боль. Чем сильнее был удар, тем сильнее будет боль. Таким образом, при ушибе боль будет не сильной, терпимой, а при переломе кости — наоборот», — добавил Литвиненко.