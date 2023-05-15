15 мая 2023, 15:28
Врач Лисовец рассказал, что помогло победить пандемию коронавируса
Врач Лисовец заявил, что благодаря полученному опыту медики смогли победить пандемию COVID
Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании пандемии коронавируса. Председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, что помогло справиться с массовым распространением заболевания. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
Из-за пандемии коронавируса система здравоохранения Санкт-Петербурга претерпела серьезные изменения. В регионе открыли 25 стационаров, пункты для массовой вакцинации, а также 63 лаборатории, которые могут проводить ПЦР-тестирование. Местные медики смогли накопить большой опыт по борьбе с коронавирусом.
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«Судя по всему, данный вирус уже не покинет нас и время от времени будет вызывать подъемы заболеваемости. Но теперь мы к ним готовы: знаем, как диагностировать и лечить это заболевание, у нас налажена маршрутизация больных и есть способы профилактики данной инфекции», — рассказал Лисовец.
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