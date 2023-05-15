Здоровье 15 мая 2023, 15:28 Врач Лисовец рассказал, что помогло победить пандемию коронавируса Врач Лисовец заявил, что благодаря полученному опыту медики смогли победить пандемию COVID

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Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании пандемии коронавируса. Председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал, что помогло справиться с массовым распространением заболевания. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Из-за пандемии коронавируса система здравоохранения Санкт-Петербурга претерпела серьезные изменения. В регионе открыли 25 стационаров, пункты для массовой вакцинации, а также 63 лаборатории, которые могут проводить ПЦР-тестирование. Местные медики смогли накопить большой опыт по борьбе с коронавирусом.

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«Судя по всему, данный вирус уже не покинет нас и время от времени будет вызывать подъемы заболеваемости. Но теперь мы к ним готовы: знаем, как диагностировать и лечить это заболевание, у нас налажена маршрутизация больных и есть способы профилактики данной инфекции», — рассказал Лисовец.