Здоровье 10 января 2024, 16:32 Врач Линьков рассказал, что неправильное использование подогрева сидений в машине чревато проблемами с половыми органами

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Врач уролог-андролог Владимир Линьков в беседе с изданием «Газета.Ru» указал на опасность возникновения заболеваний, связанных с неправильным использованием подогрева сидений у водителя и пассажиров автомобиля.

Мужчины старше 35 лет могут столкнуться с простатитом, а у женщин может развиться цистит.

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«Для мужчин старше 35 лет, в первую очередь, это конечно простатит, для мужчин до 35 это действие на репродуктивную функцию», — сказал медик.

Подогрев сидений стоит выключить полностью через 7-10 минут после начала движения автомобиля, добавил Линьков.