Здоровье 17 января 2024, 18:23 Врач Ли: испорченные домашние соления могут спровоцировать ботулизм

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Употребление старых домашних солений можно привести к развитию ботулизма, который характеризуется тяжелым поражением нервной системы. Об этом сообщила врач Елизавета Ли в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, в среднем срок хранения невскрытых банок составляет около двух лет. Больше года не стоит хранить соленые или маринованные грибы, больше шести месяцев — компоты или варенья с косточками, сообщила Общественная Служба Новостей.

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Оценить качество соленья можно, посмотрев на крышку банки. Она не должна быть вздутой и куполообразной с коричневыми или черными пятнами, добавила врач.