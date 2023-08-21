Здоровье 21 августа 2023, 15:50 Врач Левчук: стоматолог должен вести фотопротокол на всех этапах лечения

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Профессиональный стоматолог должен вести фотопротокол перед началом лечения, в процессе и после. Об этом сообщила врач-стоматолог Диана Левчук в беседе сLife.

По словам специалиста, многократные снимки полости рта помогут пациентам отстоять свои права в случае оказания некачественных услуг. Кроме того, благодаря фотофиксации стоматолог сможет наглядно доказать свою правоту в спорных ситуациях.

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Также перед началом лечения профессиональный врач должен составить план лечения для фиксации конечного списка всех процедур и их стоимости, добавила Левчук.