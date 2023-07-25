25 июля 2023, 16:39
Врач Левчук рассказала, как перестать бояться стоматологов
Врач Левчук заявила, что страх перед стоматологом формируется в детстве
Многие люди панически боятся посещать стоматологов. Неудивительно, ведь этот страх формируется еще в детстве. Врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии Диана Левчук рассказала, как побороть свою фобию. Об этом сообщил LIFE.
Специалист пояснила, что чаще всего люди боятся посещать стоматологов из-за болезненных ощущений, которые могут возникнуть во время приема. Однако врач объяснила, что современные технологии позволяют проводить процедуры безболезненно.
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Некоторые люди опасаются уколов в десну, так как они тоже вызывают боль. Но Левчук заявила, что и эту процедуру можно выполнить аккуратно.
«Полностью исключить болевые ощущения возможно, если в клинике используется двухэтапная анестезия. Сначала местными анестетиками обрабатывается зона укола, а затем проводится сама инъекция», — рассказала стоматолог.
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