Здоровье 25 июля 2023, 16:39 Врач Левчук рассказала, как перестать бояться стоматологов Врач Левчук заявила, что страх перед стоматологом формируется в детстве

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Многие люди панически боятся посещать стоматологов. Неудивительно, ведь этот страх формируется еще в детстве. Врач-стоматолог клиники эстетической стоматологии Диана Левчук рассказала, как побороть свою фобию. Об этом сообщил LIFE.

Специалист пояснила, что чаще всего люди боятся посещать стоматологов из-за болезненных ощущений, которые могут возникнуть во время приема. Однако врач объяснила, что современные технологии позволяют проводить процедуры безболезненно.

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Некоторые люди опасаются уколов в десну, так как они тоже вызывают боль. Но Левчук заявила, что и эту процедуру можно выполнить аккуратно.

«Полностью исключить болевые ощущения возможно, если в клинике используется двухэтапная анестезия. Сначала местными анестетиками обрабатывается зона укола, а затем проводится сама инъекция», — рассказала стоматолог.