Здоровье 09 августа 2023, 15:22 Врач Левчук порекомендовала обратиться в другую клинику, если стоматолог не предлагает начать с диагностики

Читать 360tv в

Врач клиники эстетической стоматологии «Дева-Дент» Диана Левчук в разговоре с изданием «Газета.Ru» порекомендовала россиянам обращаться в другую клинику, если в первой стоматолог не предложил начать с диагностики.

По словам медика, ни один врач без диагностики не может понять, какие именно процессы происходят внутри зуба. Перед лечением он должен предложить сделать рентген.

Реклама

«Чтобы врач убедился в правильности лечения, снимки могут потребоваться на его этапах и по окончанию», — добавила Левчук.

Профессиональный специалист не будет пренебрегать фотопротоколом. Он нужен для того, чтобы подтвердить, что все было сделано правильно в случае возникновения конфликта между клиникой и пациентом.