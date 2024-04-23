Здоровье 23 апреля 2024, 10:38 Врач Лесков: автомобильные ароматизаторы могут спровоцировать мигрень

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Автомобильные ароматизаторы всегда распространяют слишком резкий запах, реакцией на него могут стать головные боли. Об этом рассказал врач-отоларинголог Иван Лесков в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, приступы мигрени провоцирует раздражение обонятельных рецепторов, в результате чего может начаться отек носа. При таком состоянии замедляется кровоток в венозном сплетении основания черепа, добавил RT.

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Избавиться от подобной боли редко помогают даже обезболивающие, поэтому использовать ароматизаторы нужно с особой осторожностью, посоветовал Лесков.