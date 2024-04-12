Здоровье 12 апреля 2024, 14:42 Врач Лещенко рассказала, что долгий плач может повлиять на состояние глаз и кожи

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Врач-офтальмолог Ирина Лещенко в эфире радиостанции Sputnik рассказала, что долгий плач может повлиять на состояние глаз. В слезе находится большое количество разных компонентов, в частности, 150 видов липидов, 18 видов муцинов и около 500 видов белка.

Как пояснила медик, компонент лизоцим, например, способен защищать от инфекций и даже может заживлять раны. Если человек долго плачет, случается перерасход слез, что может негативно отразиться на состоянии глаз.

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«Если израсходовалось много слез, истощается слезная пленка (защищающая поверхность глаза, — ред.) и какое-то время не восстанавливается», — добавила она.

После долгого плача глаза становятся сухими и красными, также может появиться раздражение на коже, сказала Лещенко.