Здоровье 22 декабря 2023, 14:53 Врач Лепилова: несмотря на всю пользу икры и рыбы, в больших количествах эти продукты могут навредить

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Несмотря на то, что в икре и рыбе содержится множество микроэлементов, таких как калий, кальций, цинк, железо, медь, кобальт, фосфор, в большом количестве эти продукты могут навредить. Об этом «Известиям» рассказала врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова.

Например, в составе икры много соли, которая может вызывать повышение артериального давления, отеки и другие осложнения. В день рекомендуется съедать не более четырех чайных ложек этого продукта.

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«Рыба и икра полезны и питательны, но при этом необходимо принимать во внимание индивидуальные особенности каждого человека», — добавила медик.